Kluby Premier League walczą o obrońcę z Serie A

Bologna może latem zarobić sporo pieniędzy. Jej piłkarz, czyli Aaron Hickey znalazł się na celowniku klubów z Premier League.

Aaron Hickey nie narzeka na brak zainteresowania

Szkot może wrócić na Wyspy Brytyjskie

Sprowadzanie 19-latka rozważają dwie ekipy

Trwa walka o szkocki talent

Bologna jako zespół nie wyróżnia się specjalnie w sezonie 2021/2022. W drużynie tej znajduje się jednak kilka indywidualności, które wzbudzają zainteresowanie silnych klubów. Takim graczem jest z pewnością Aaron Hickey. To szkocki lewy obrońca. W bieżącej kampanii rozegrał on 27 spotkań. Strzelił w nich cztery gole oraz zaliczył jedną asystę.

Hickey jako junior reprezentował Heart of Midlothian oraz Celtic. Istnieje szansa, że 19-latek wróci na Wyspy Brytyjskie już tego lata. Zainteresowane tym piłkarzem jest mające mocarstwowe ambicje Newcastle United. Sroki mogą jednak wykupić Matta Targetta z Aston Villi. To z kolei zmniejszyłoby szanse Szkota na transfer do ekipy, którą dowodzi Eddie Howe.

Niepewność Newcastle może wykorzystać inna drużyna z Premier League, czyli Brentford. Pszczoły w tym sezonie są beniaminkiem, ale prawdopodobnie pozostaną w angielskiej elicie. To sprawia, że zespół będzie chciał się wzmocnić, aby nie musieć desperacko bronić się przed spadkiem.

Brentford w przeciwieństwie do Newcastle, jest bardziej przekonane do Hickey’a. Szkot z powodzeniem może bowiem grać na obu bokach obrony. Pszczoły są w stanie zaoferować mu regularne granie. Aby pozyskać tego gracza, Brentford może zapłacić za 19-latka nawet 20 milionów funtów, co byłoby rekordem transferowym dla Pszczół.

