Juventus i Everton w zimowym oknie transferowym mogą dokonać interesującego posunięcia. Klubami mieliby zamienić się Aaron Ramsey i Allan.

Juventus i Everton już rozmyślają o wzmocnieniach składu w zimowym oknie transferowym

Oba kluby rozważają wymianę zawodników

Szanse na powodzenie tego ruchu wydają się spore

Logiczny ruch dla obu stron

Juventus w sezonie 2021/2022 chce znów wieść prym w Serie A. Fani tego klubu zgodzą się jednak, że turyńczycy nie mają jednak tak zbilansowanej i odpowiedniej kadry, jak powinni mieć. Do składu nie pasuje między innymi Aaron Ramsey. Walijczyk często był nieobecny z powodu kontuzji, a gdy już przebywał na boisku, nie wnosił do gry drużyny wystarczająco dużo.

Ramsey to w tej chwili zbędny i kosztowny balast w Juventusie. Klub chętnie rozstałby się z Walijczykiem, na co nie było szans latem. 30-latek miał wiele ofert z Premier League, ale wolał dojść do pełnej sprawności. Zimą wszystko jest jednak możliwe.

Jednym z zespołów, który zgłosił się po walijskiego pomocnika jest Everton. Klub ten jest otwarty na rozwiązanie proponowane przez Juventus, czyli wymianę zawodników. Według niej, na Goodison Park powędrowałby Ramsey. Z kolei do Turynu przeniósłby się Allan. Brazylijczyk jest piłkarzem The Toffees od września 2020 roku.

Dlaczego wymiana Juventusu i Evertonu byłaby korzystna dla obu stron? Turyńczycy uwolniliby się od sporej pensji Walijczyka i zyskaliby jakościowego gracza. Allan w przeszłości z powodzeniem bronił barw Napoli. The Toffees mieliby zaś do dyspozycji zawodnika sprawdzonego w warunkach Premier League.

