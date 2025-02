Klub z La Liga potwierdza! Chciał sprowadzić piłkarza Barcelony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Girona chciała Garcię – Barcelona nie zgodziła się na transfer

Eric Garcia był jednym z zawodników najczęściej łączonych z opuszczeniem FC Barcelony w zimowym oknie transferowym. Hiszpański obrońca, który miał problemy z regularną grą pod wodzą Hansiego Flicka, był otwarty na zmianę klubu, a zainteresowanie wykazywała przede wszystkim Girona, gdzie spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu. W grę wchodziła również oferta Como 1907 z Serie A.

Dyrektor sportowy Girony Quique Carcel potwierdził, że jego klub podjął próbę sprowadzenia Garcii, ale Barcelona zdecydowała się go zatrzymać. – Eric to zawodnik, którego próbowaliśmy pozyskać, ponieważ prezentuje się dobrze w Barcelonie, ale klub postanowił na niego postawić. Uznano, że jest ważnym elementem drużyny – powiedział Carcel w rozmowie z “Mundo Deportivo”.

Decyzja Barcelony miała związek z rosnącą rolą Garcii w zespole. Hiszpan w ostatnich tygodniach prezentował się bardzo solidnie, a jego dobra gra skłoniła Flicka do osobistej rozmowy z obrońcą, by przekonać go do pozostania w klubie przynajmniej do końca sezonu.

Flick ceni Garcię za jego wszechstronność – może występować jako środkowy obrońca, defensywny pomocnik, a w razie potrzeby także na prawej obronie. Po dobrym występie w meczu z Alaves 24-latek może liczyć na większą liczbę minut w nadchodzących tygodniach.