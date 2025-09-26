Klub Ronaldo chce młodego gwiazdora Barcelony. Piłkarz zdecydował

Al-Nassr zgłosiło się po transfer Marca Bernala z FC Barcelony. Młody gwiazdor oczarował Hansiego Flicka i szybko wzbudził zainteresowanie innych klubów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Marc Bernal na radarze Al-Nassr. Piłkarz zdecydował ws. transferu

Marc Bernal mimo młodego wieku wzbudza spore emocje na rynku transferowym. Jeszcze rok temu przeżywał trudne chwile, gdy poważna kontuzja kolana wykluczyła go z gry. Dziś jest jednym z największych talentów Barcelony i ulubieńcem trenera Hansiego Flicka.

Nic dziwnego, że tego lata zaczęły o niego pytać duże kluby. Chelsea przygotowała plan – chciała wykupić zawodnika i od razu wysłać go na wypożyczenie do Strasbourga, by spokojnie odbudował formę.

Z kolei Al-Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo, był skłonny zapłacić pełną kwotę transferu. Klub z Arabii Saudyjskiej wykluczał jednak wypożyczenie i chciał, aby Bernal od razu dołączył do drużyny.

Żaden z tych scenariuszy nie doszedł do skutku. Bernal od najmłodszych lat marzył o Barcelonie i nigdy nie ukrywał, że Camp Nou to dla niego jedyne miejsce, w którym chce budować karierę. Mimo kuszących propozycji ani przez chwilę nie rozważał zmiany otoczenia. Jasno zakomunikował władzom i działowi sportowemu, że zostaje w Barcy i chce walczyć o minuty. Dla kibiców i trenera to świetna wiadomość, bo młody pomocnik zapowiada się na ważny element drużyny w kolejnych sezonach.