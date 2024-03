Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Xabi Alonso miał latem przenieść się do jednego z największych klubów w Europie

Hiszpan potwierdził jednak w piątek, że zamierza pozostać w Bayerze Leverkusen

Tę decyzję skomentował Juergen Klopp, którego sytuacja młodszego kolegi mogła mocno interesować

Klopp rozumie decyzję młodszego kolegi po fachu

Nie ulega wątpliwości, że wydarzeniem piątku było ogłoszenie decyzji przez Xabiego Alonso. Hiszpan wyjawił, że zamierza w przyszłym sezonie pozostać w Bayerze Leverkusen. To ogromny szok. Młody szkoleniowiec jest obecnie najbardziej pożądanym nazwiskiem w swoim fachu. Wydawało się, że krok do większego zespołu jest właściwie przesądzony. Pytanie brzmiało tylko, czy wybierze Bayern Monachium, czy może Liverpool FC.

Dla The Reds ich były piłkarz był priorytetem w obliczu nadchodzącego odejścia Juergena Kloppa. Teraz muszą skupić się na innych nazwiskach. Sam Niemiec skomentował ostatnie wydarzenia na konferencji prasowej przed nadchodzącym ligowym starciem z Brighton & Hove Albion.

– To, o czym mogę mówić, to bycie młodym menedżerem, który radzi sobie naprawdę dobrze. Miałem podobną sytuację. Zrobiłem praktycznie to sam, co on i nigdy tego nie żałowałem. Xabi robi tam wspaniałą robotę. Bayer ma bardzo dobry zespół, a on [Alonso – przyp. PP] może skonsolidować drużynę w przyszłym sezonie – wyznał Klopp.

Początek niedzielnego pojedynku Liverpoolu z Brighton już o godzinie 15:00.

