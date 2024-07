Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Śląsk pozbędzie się Klimali

Patryk Klimala przychodził do Śląska Wrocław jako piłkarz dobrze znany w Polsce, choć po problematycznym okresie za granicą. 25-letni napastnik przyszedł do zespołu prowadzonego przez Jacka Magierę po niezbyt udanym, a nawet słabym okresie w Hapoelu Beer Sheva. W Śląsku miał się odbudować, ale zamiast tego jego kariera popadła w jeszcze większą stagnację i nawet ostatnie miesiące można nazwać marazmem.

Napastnik nie pojechał z ekipą wicemistrzów Polski na obóz do Austrii, a to oznaczało fakt, że jest on na wylocie z klubu. Później informacje, które płynęły z ust m.in. Davida Baldy jednoznacznie mówiły, że przyszłość 25-latka we Wrocławiu jest skończona. Teraz jednak okazuje się, że dojdzie do transferu Klimali, ale trafi on paradoksalnie do mocniejszego klubu i ligi. Klub, który jest nim zainteresowany zdobywał bowiem aż 10 razy mistrzostwo swojego kraju.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, gracz Śląska prowadzi zaawansowane rozmowy i wkrótce ma dołączyć do Standardu Liege w lidze belgijskiej. Klimala w sumie dla zespołu wicemistrzów Polski rozegrał tylko 11 spotkań, w których zdobył zero goli i zanotował jedną asystę.

