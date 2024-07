News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Donnarumma może zastąpić Edersona w bramce Man City

Manchester City w poprzednich tygodniach musiało mierzyć się z obawą o utratę jednego z kluczowych piłkarzy, czyli Kevina de Bruyne. Ostatecznie jak się okazało, plotki o transferze reprezentanta Belgii do Al-Ittihad okazały się nieprawdziwe. Jednak, zamiast środkowego pomocnika Obywatele mogą stracić inną gwiazdę. Ten sam klub z Arabii Saudyjskiej doszedł do porozumienia z Edersonem, który wyraził chęć odejścia z zespołu obecnego mistrza Anglii. Aktualnie do finalizacji transferu potrzebna jest tylko akceptacja angielskiej drużyny.

Z tego powodu Manchester City rozpoczął poszukiwania ewentualnego następcy Edersona. Jeśli transakcja z udziałem brazylijskiego golkipera dojdzie do skutku, to na Etihad Stadium może trafić inny bramkarz klasy światowej. Z informacji podanych przez dziennikarza Bena Jacobsa wynika, że w kręgu zainteresowań Obywateli znalazł się Gianluigi Donnarumma z Paris Saint-Germain.

Choć reprezentant Włoch jest szczęśliwy w Paryżu i prowadził rozmowy ws. przedłużenia kontraktu, to niewykluczone, że skusi go perspektywa gry w Premier League. Liga angielska uważana jest przez wielu za najlepszą ligę na świecie. Co więcej, dziennikarz zaznacza, że 25-latek na pewnym etapie kariery z pewnością będzie chciał spróbować swoich sił w Anglii.

Donnarumma w PSG występuje od lipca 2021 roku, gdy na zasadzie wolnego transferu odszedł z AC Milanu. Łącznie w barwach francuskiego zespołu rozegrał 114 meczów, w których 39 razy zachował czyste konto. Obecna umowa Włocha z paryskim zespołem obowiązuje do czerwca 2026 roku.