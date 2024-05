News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior zamieni Arsenal na Milan?

W styczniowym oknie transferowym wiele mówiło się o przenosinach Jakuba Kiwiora do Arsenalu. Jednak ostatecznie temat upadł, a rzekomo największym przeciwnikiem takiego ruchu był sam Mikel Arteta. Patrząc na dalszą część sezonu 2023/2024, trzeba przyznać, że Hiszpan dobrze ocenił sytuację. Kanonierzy stracili etatowych lewych obrońców i wówczas idealną opcją dla trenera stał się Polak, który łącznie wystąpił w 30 spotkaniach.

Kiwior zbierał dobre recenzje za swoje występy na boku obrony, ale po powrocie Oleksandra Zinchenki znów usiadł na ławce rezerwowych. Według TUTTOmercatoWEB polski defensor nie zaakceptuje takiej sytuacji w przyszłym sezonie i chciałby jasnej deklaracji ze strony Arsenalu. Niestety wydaje się to wątpliwe, ponieważ Arteta woli bardziej ofensywne opcje na flankach, a na środku obrony panuje zbyt duża rywalizacja.

Źródło przekonuje, że niepewną przyszłość Kiwiora chce wykorzystać Milan. Rossoneri zabiegają o Polaka od kilku miesięcy, co prawdopodobnie oznacza, że uważają go za naprawdę wartościowe wzmocnienie. Solidnym argumentem przemawiającym za powodzeniem tej transakcji może być to, że obrońca jest ograny we Włoszech. Kiwior na poziomie Serie A występował w Spezii, z której trafił do Arsenalu za 20 milionów euro.

SPRAWDŹ: Flick skorzysta z okazji? Niewypał Man City oferuje się Barcelonie