Kiwior zabłysnął w hicie. Arsenal zmienił plany wobec Polaka!

Jakub Kiwior zaliczył świetny występ przeciwko Manchesterowi United. Arsenal ceni Polaka, który jest przydatnym zawodnikiem. "The Mirror" ujawnia, że w klubie zmieniło się nastawienie wobec Kiwiora i jego odejścia w zimie.

Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior nie odejdzie? Arsenal zmienił zdanie

Jakub Kiwior trafił do Arsenalu w styczniu 2023 roku za kwotę niemal 20 milionów euro. Jego dotychczasowej przygody na Emirates Stadium nie da się ocenić jednoznacznie – miał zarówno dobre, jak i kompletnie nieudane momenty. Przez pewien czas grał w pierwszej jedenastce na lewej obronie, lecz później wrócił na ławkę rezerwowych. Reprezentant Polski nie ma większych szans na wygranie rywalizacji z Gabrielem Magalhaesem, a latem Kanonierzy Riccardo Calafioriego, który z powodzeniem może występować zarówno na środku, jak i na boku defensywy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Mikel Arteta rzadko korzystał z usług Kiwiora, co podsyciło plotki na temat jego odejścia. Wydawało się, że zimą opuści Londyn, gdyż Arsenal nie uwzględnia go w swoich planach. Włoscy giganci, w tym Juventus, Napoli czy Milan, wciąż mają w pamięci jego udane występy za czasów gry w Serie A, więc poważnie interesują się jego usługami. 24-latek miał tej zimy dołączyć do którejś z tych ekip.

“The Mirror” sugeruje, że w temacie przyszłości Kiwiora nastąpił potężny zwrot akcji. Przełomowy ma się dla niego okazać świetny występ w hitowej rywalizacji z Manchesterem United. Zastąpił wówczas niedostępnego Gabriela, tworząc skuteczną parę stoperów z Salibą i kończąc spotkanie bez straconej bramki.

Arsenal miał zmienić plany wobec Polaka. Wygląda na to, że zimowego transferu nie będzie – klub zamierza odrzucić wszelkie oferty. Kiwior uchodzi za niezwykle cennego zmiennika, który ma wystarczającą jakość i w razie konieczności zastąpi któregoś z podstawowych defensorów.