Francuskie L’Equipe uważa, że Presnel Kimpembe bierze pod uwagę odejście z Paris Saint-Germain. 26-latek chętnie sprawdziłby się w Premier League, gdzie z otwartymi ramionami przyjęłaby go Chelsea.

Presnel Kimpembe rozważa odejście z Paris Saint-Germain

Środkowy obrońca chciałby sprawdzić swoje siły w Premier League

Chętnie sprowadziłby go stary znajomy, Thomas Tuchel, jeżeli z Chelsea odejdzie Antonio Ruediger

Kimpembe chce spróbować swoich sił w Premier League

Francuskie media donoszą, że Presnel Kimpembe rozważa odejście z Paris Saint-Germain. Środkowy obrońca miałby chętnie podjąć się nowego wyzwania po spędzeniu całej dotychczasowej kariery w stolicy Francji.

Jako szybki i silny w powietrzu stoper, 26-latek uważa, że naturalnym dla niego miejscem jest Premier League. Najsilniejsza liga świata najlepiej weryfikuje najlepszych, a do takiego grona chciałby zaliczać się Kimpembe. Reprezentant Francji nie miałby zresztą problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. L’Equipe donosi, że bardzo ciepło wspomina go Thomas Tuchel, który prowadził Paris Saint-Germain w latach 2018-2020. Wszystko składa się w logiczną całość, gdy przypomnimy sobie, że z Chelsea zamierza odejść Antonio Ruediger. Kontrakt Niemca kończy się w czerwcu, a sam gracz jest już ponoć po słowie z Realem Madryt. W takim przypadku Kimpembe byłby jego naturalnym następcą, jeśli oczywiście znany z bycia twardym negocjatorem Nasser Al-Khelaifi zechciał go sprzedać.

Francuz jest filarem linii defensywnej PSG. W obecnym sezonie rozegrał dla klubu 21 spotkań. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro.

