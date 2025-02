Chelsea pozbędzie się pomocnika? Trwają rozmowy z ligowym rywalem

Kiernan Dewsbury-Hall nie ma szans na regularną grę w Chelsea. Dlatego 26-letni pomocnik może przeprowadzić się do Evertonu - ujawnił serwis TBR Football.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kiernan Dewsbury-Hall

Kiernan Dewsbury-Hall może zakotwiczyć w Evertonie

Kiernan Dewsbury-Hall nie ma żadnych szans na regularne występy w Chelsea – w obecnym sezonie spędził na boisku zaledwie 935 minut. W zespole The Blues panuje ogromna konkurencja, a Enzo Maresca zdecydowanie bardziej ceni innych zawodników. W związku z tym niewykluczone, że środkowy pomocnik odejdzie z londyńskiej ekipy w ostatnich godzinach okienka transferowego. Jak dowiedział się brytyjski portal “TBR Football”, 26-latek może zakotwiczyć u ligowego rywala giganta ze Stamford Bridge.

Wspomniany serwis ujawnił, że rozmowy w sprawie zakontraktowania Kiernana Dewsbury’ego-Halla prowadzi Everton. Drużyna The Toffees potrzebuje wzmocnienia linii środkowej i dlatego działacze z Goodison Park skierowali swój wzrok na wciąż perspektywicznego Anglika. Mierzący 176 centymetrów zawodnik przywdziewa koszulkę Chelsea od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się do Londynu za ponad 35 milionów euro ze swojego macierzystego zespołu – Leicester City – skąd wypłynął na szerokie wody.

Warto dodać, że Everton obserwuje również innego piłkarza występującego na co dzień w ekipie The Blues, a mianowicie Carneya Chukwuemekę. 21-letni pomocnik jest jednak bardzo blisko przeprowadzki na podstawie wypożyczenia do Borussii Dortmund.