Newcastle planuje zmiany kadrowe. Dwaj zawodnicy na liście transferowej

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Kieran Trippier i Miguel Almiron na wylocie z Newcastle United

Wiele wskazuje na to, że Newcastle United dokona kilku sprzedaży podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Włodarze Srok chcą w ten sposób poprawić swoją sytuację finansową, mając problemy ze spełnieniem zasad tak zwanego Finansowego Fair Play. Jak poinformował brytyjski serwis “Football Insider”, klub z St James’ Park planuje wystawić na listę transferową dwóch zawodników – Kierana Trippiera i Miguela Almirona.

Wymienieni piłkarze już od kilku miesięcy są łączeni z opuszczeniem Newcastle United, ale tym razem ich odejścia rzeczywiście mogą zostać sfinalizowane. Niewykluczone, że Kieran Trippier zaliczy bardzo miękkie lądowanie, ponieważ jego sytuację bacznie monitoruje AC Milan. 34-letni prawy obrońca przywdziewa koszulkę zespołu Srok od stycznia 2022 roku, kiedy zasilił szeregi drużyny The Magpies, przenosząc się do niej za niespełna 14 milionów euro z Atletico Madryt.

Co do Miguela Almirona, to 30-letni skrzydłowy może kontynuować swoją karierę w Premier League. 64-krotnego reprezentanta Paragwaju na oku ma bowiem Everton. Mierzący 174 centymetry atakujący, który aktualnie nie łapie się do podstawowego składu Newcastle United, występuje w barwach angielskiej ekipy od stycznia 2019 roku, gdy przeprowadził się na St James’ Park za 24 miliony euro z klubu grającego w Major League Soccer – Atlanty United.