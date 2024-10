Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Kian Fitz-Jim na radarze Juventusu

Juventus był bardzo aktywny podczas ostatniego letniego okna transferowego. Wówczas na Allianz Stadium przeprowadzili się bowiem tacy piłkarze jak Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao, Michele Di Gregorio oraz Pierre Kalulu. Thiago Motta jest zadowolony z ruchów wykonanych przez włodarzy włoskiego klubu, ale już snuje plany w kontekście kolejnych okienek.

Na celowniku Starej Damy znalazł się Kian Fitz-Jim z Ajaksu Amsterdam – poinformował Mike Verweij na łamach holenderskiego dziennika “De Telegraaf”. 21-letni pomocnik uchodzi za wielki talent, co nie umknęło uwadze szkoleniowca Bianconerich. Co ciekawe, młodzieżowy reprezentant Holandii trafił do siatki w starciu z Jagiellonią Białystok w ramach eliminacji do Ligi Europy (7:1 w dwumeczu dla ekipy z Amsterdamu).

Kian Fitz-Jim szkoli się w akademii Ajaksu od lipca 2019 roku, a od stycznia 2023 roku jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny holenderskiego giganta. Przyszłość młodego zawodnika stoi jednak pod znakiem zapytania, ponieważ strony, mimo rozpoczętych rozmów, nie porozumiały się jeszcze w sprawie nowego kontraktu. Aktualna umowa 21-latka obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, co chce wykorzystać Juventus.

Perspektywiczny pomocnik w koszulce Ajaksu Amsterdam rozegrał łącznie 16 meczów, strzelił 2 gole i zaliczył 1 asystę. Obecnie holenderska perełka przegrywa jednak rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z bardziej doświadczonymi piłkarzami. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia bardzo zdolnego zawodnika na około milion euro.