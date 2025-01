Kvaratskhelia podjął decyzję ws. przyszłości. Conte potwierdza

Giuseppe Maffia / SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia i Antonio Conte

Khvicha Kvaratskhelia chce odejść z SSC Napoli

Wszystko wskazuje na to, że Khvicha Kvaratskhelia nie będzie kontynuował swojej kariery w SSC Napoli. W ostatnich godzinach pojawiła się informacja, że zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania gruzińskiego skrzydłowego prowadzą włodarze Paris Saint-Germain. Paryżanie dogadali się już z samym piłkarzem co do warunków kontraktu indywidualnego, na mocy którego zarobki 23-latka zwiększą się nawet pięciokrotnie. Teraz działacze PSG próbują znaleźć całkowite porozumienie z władzami neapolitańskiego klubu.

Tymczasem Antonio Conte na dzisiejszej konferencji prasowej potwierdził zamiary 40-krotnego reprezentanta Gruzji. – Khvicha Kvaratskhelia poprosił o opuszczenie klubu. Rozmawiałem z nim i potwierdził mi, że chce natychmiastowo odejść z SSC Napoli. Próbowałem go przekonać, żeby został, ale on postanowił spróbować nowego wzywania. Nie możemy trzymać Khvichy na siłę. Trzeba znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony – powiedział trener zespołu Azzurrich, cytowany przez Fabrizio Romano.

Lewy napastnik z powodzeniem występuje w barwach neapolitańskiej ekipy od lipca 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Diego Armando Maradona za ponad 13 milionów euro z Dinama Batumi. Wygląda na to, że gigant spod Wezuwiusza zarobi minimum 50 milionów euro na sprzedaży skrzydłowego, którego kuszą również potentaci z Premier League. Khvicha Kvaratskhelia w koszulce SSC Napoli rozegrał łącznie 107 meczów, zdobył 30 bramek i zanotował 29 asyst. Gruzin w sezonie 2022/2023 wygrał mistrzostwo Włoch.