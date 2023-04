Źródło: The Independent

Źródło: The Independent

Khephren, który jest synem słynnego Liliana Thurama, znalazł się na celowniku Liverpoolu. The Reds szukają alternatywy dla transferu Jude'a Bellinghama, na którego ich nie stać.

PressFocus Na zdjęciu: Khephren Thuram

Khephren Thuram to jeden z najciekawszych pomocników w Ligue 1

Świetna postawa 22-latka ostatnio zaowocowała powołaniem do reprezentacji Francji

Defensywny pomocnik już latem może zamienić Niceę na lepszy klub

Khephren Thuram wzmocni środek pola Liverpoolu?

Liverpool podjął decyzję o wycofaniu się z licytacji o Jude’a Bellinghama, za którego Borussia Dortmund oczekuje kwoty na poziomie nawet 150 milionów euro. The Reds w związku z tym szukają innych mniej kosztownych opcji na wzmocnienie środka pola.

Zgodnie z najnowszymi informacjami brytyjskiego dziennika “The Independent”, klub z Anfield Road bacznie obserwuje sytuację Khephrena Thurama z Nicei. Syn legendarnego Liliana i młodszy brat Marcusa w ostatnim czasie poczynił ogromny progres.

Były zawodnik AS Monaco swoimi znakomitymi występami zasłużył na powołanie do reprezentacji Francji. 22-letni pomocnik zadebiutował w kadrze narodowej w wygranym 4:0 meczu z Holandią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024.