AS Roma może wybrać się na zakupy do Ameryki Południowej. Na radar włoskiego klubu trafił bowiem skrzydłowy Boca Juniors, Kevin Zenon - donosi Ekrem Konur.

Kevin Zenon

Kevin Zenon na celowniku Romy

Kevin Zenon to jeden z najbardziej obiecujących zawodników w argentyńskiej ekstraklasie. Nic więc dziwnego, że 23-letni skrzydłowy wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, iż następnym krokiem w karierze lewego napastnika będzie przeprowadzka do topowej, europejskiej ligi. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, gwiazda Boca Juniors może wylądować w Serie A, bowiem kilka włoskich klubów bacznie monitoruje jej sytuację.

Zdaniem wyżej wspomnianego dziennikarza chrapkę na zakontraktowanie Kevina Zenona ma między innymi AS Roma. Włodarze Giallorossich planują odmłodzić skład podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego i niewykluczone, że sięgną po posiłki z Ameryki Południowej. Młody Argentyńczyk uchodzi za wielki talent w swojej ojczyźnie, a tamtejsi eksperci wróżą mu świetlaną przyszłość. Wcześniej 23-latkowi przyglądały się także takie zespoły jak SSC Napoli, Inter Mediolan czy Lazio Rzym.

Perspektywiczny piłkarz na argentyńskich boiskach rozegrał łącznie 172 mecze, zdobył 14 bramek i zaliczył 17 asyst. Zdolny skrzydłowy występuje na La Bombonerze od stycznia 2024 roku. Wcześniej grał w swojej macierzystej ekipie – Club Atletico Union – która ma siedzibę w Santa Fe. Umowa Kevina Zenona z Boca Juniors obowiązuje do końca grudnia 2028 roku, a portal “Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 10 milionów euro. Warto dodać, że utalentowany zawodnik jest młodzieżowym reprezentantem Argentyny (U-23).