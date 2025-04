De Bruyne szuka nowego klubu. Może zostać w Europie!

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne może wylądować w Turcji. Marzą o nim giganci

Kevin De Bruyne po kilku miesiącach rozważań zdecydował, że wraz z końcem sezonu odejdzie z Manchesteru City. Na Etihad Stadium występował nieprzerwanie od 2015 roku, sześciokrotnie zdobywając w tym czasie mistrzostwo Anglii. Był uważany przy tym za jednego z najlepszych piłkarzy w całej historii Premier League. Obecna kampania jest natomiast rozczarowaniem zarówno dla drużyny, jak i jego samego. Obie strony uznały więc, że to odpowiedni moment, aby zakończyć piękną przygodę. Wygasająca w czerwcu 2025 roku umowa nie zostanie przedłużona.

Choć 33-latek ma problemy z kontuzjami, nie zamierza przechodzić na piłkarską emeryturę. Skupia się na poszukiwaniach klubu, do którego dołączy podczas letniego okienka. W jego kontekście najczęściej wymienia się egzotyczne piłkarsko kierunki, takie jak Arabia Saudyjska czy Stany Zjednoczone. Nie można jednak wykluczyć, że ten będzie kontynuował karierę w Europie.

De Bruyne stał się bowiem obiektem westchnień gigantów z Turcji. “Fanatik” donosi, że zarówno Galatasaray, jak i Fenerbahce zamierzają stanąć do walki o jego podpis. W ostatnim czasie do ligi tureckiej trafia coraz więcej uznanych nazwisk, a największą gwiazdą jest oczywiście Victor Osimhen. Na transfer De Bruyne może w szczególności naciskać Jose Mourinho, który planuje wzmocnić skład Fenerbahce zawodnikami z najwyższej półki, tak aby stanąć w kolejnym sezonie do równej rywalizacji z Galatasaray.