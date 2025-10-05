Arsenal wysłał skautów do Turynu. Będą obserwować gwiazdkę Juventusu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz pod lupą Arsenalu

Arsenal był bardzo aktywny podczas ostatniego letniego okna transferowego, ściągając do siebie takich zawodników jak Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi czy Cristhian Mosquera. Pomimo tego trener ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – wciąż dostrzega pozycje, na których chciałby zwiększyć rywalizację. Jedną z nich jest lewe skrzydło, gdzie Hiszpan ma obecnie do dyspozycji jedynie Gabriela Martinelliego oraz Leandro Trossarda. Przyszłość obu zawodników nie jest pewna, dlatego londyński klub w najbliższych miesiącach planuje sprowadzić do linii ataku nowego piłkarza, który zapewniłby większą głębię w składzie.

Na celowniku Arsenalu znalazł się Kenan Yildiz, młody gwiazdor Juventusu, który według doniesień włoskiego dziennika „Tuttosport” widnieje na szczycie listy życzeń Artety w kontekście nadchodzących okienek transferowych. Londyńczycy mają bardzo poważnie rozważać złożenie oferty za reprezentanta Turcji. Co więcej, Arsenal wysłał swoich skautów do Turynu, aby dziś wieczorem obserwowali poczynania Yildiza w hitowym spotkaniu Juventusu z Milanem, które rozpocznie się o godzinie 20:45. Dla Kanonierów będzie to okazja, by z bliska ocenić formę piłkarza, który wyrósł na czołowego zawodnika w Serie A.

Warto dodać, iż Arsenal musi liczyć się z poważną konkurencją w walce o podpis 23-krotnego reprezentanta Turcji. Kananem Yildizem interesują się bowiem również inne europejskie potęgi – między innymi Manchester United, Chelsea, Liverpool, Real Madryt oraz FC Barcelona. Juventus ma jednak nadzieję, że zdoła zatrzymać swoją perełkę na dłużej i planuje zaoferować jej nowy, lepszy kontrakt. Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Sam piłkarz jest szczęśliwy we Włoszech, w związku z czym nie wyklucza pozostania w Turynie. To sprawia, iż ewentualne sprowadzenie utalentowanego dwudziestolatka może okazać się niezwykle trudne do sfinalizowania.