Real Madryt obserwuje holenderską perełkę. To wielki talent

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kees Smit pod lupą Realu Madryt

Real Madryt od lat uchodzi za klub, który potrafi dostrzec największe piłkarskie talenty z całego świata. To właśnie dzięki doskonałemu skautingowi do stołecznej drużyny trafili w ostatnich latach tacy zawodnicy jak Fede Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, a niedawno także Endrick czy Franco Mastantuono. Królewscy nieustannie śledzą rynek w poszukiwaniu kolejnych perełek, które mogłyby wzmocnić ich skład w przyszłości. Według informacji portalu „RM Confidencial” na celowniku hiszpańskiego klubu znalazł się młody pomocnik AZ Alkmaar – Kees Smit.

Jak donosi wspomniane źródło, tematem zainteresował się osobiście szkoleniowiec ekipy Los Blancos – Xabi Alonso – który poprosił szefa działu skautingu Realu Madryt – Juniego Calafata – o bliższą obserwację tego zawodnika. 42-letni Hiszpan miał zasugerować, by Calafat poleciał do Holandii i obejrzał 19-letniego piłkarza z wysokości trybun. Oznacza to, że Smit w najbliższych tygodniach będzie monitorowany przez wysłannika Królewskich podczas spotkań AZ Alkmaar, co może okazać się kluczowe w kontekście ewentualnego transferu w niedalekiej przyszłości.

Warto dodać, że zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Holandii jest ogromne. Keesem Smitem poważnie interesują się również takie kluby jak Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool czy FC Barcelona. Real Madryt wydaje się jednak najbardziej zdeterminowany, aby w trakcie jednego z najbliższych okienek sprowadzić go na Santiago Bernabeu. Wychowanek AZ Alkmaar rozegrał do tej pory 40 meczów w Eredivisie, strzelając 2 gole i notując 4 asysty. Portal „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 5 milionów euro, choć za młodzieńca będzie trzeba zapłacić większe pieniądze.