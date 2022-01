Pressfocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Przyszłość Karola Świderskiego jest już jasna. Polak przeszedł do Charlotte FC, występującego w MLS. O transferze napastnika klub poinformował za pośrednictwem konta na Twitterze. Z nowym klubem związał się do 2025 roku.

Polak łączony był od kilku tygodni z przenosinami do MLS

W PAOK Saloniki był ważnym piłkarzem

Zgłosiło się po niego Charlotte FC , które za Polaka zapłaci 5 milionów euro

Polak twarzą nowego projektu klubu

Środkowy napastnik w Grecji spędził trzy lata, w trakcie których spisywał się całkiem nieźle. Zdobywał ważne bramki, co sprawiło, że przed rokiem dane mu było zadebiutować w seniorskiej kadrze biało-czerwonych. Charlotte FC, które niebawem zadebiutuje w Major League Soccer, postanowiło zgłosić się po Karola Świderskiego, a Grecy zaakceptowali ofertę opiewającą na pięć milionów euro.

Polak został pierwszym piłkarzem w historii tej ekipy o statusie „designated player”. Oznacza to, że nie będzie obowiązywał go budżet płacowy. Amerykanie wiążą z osobą Świderskiego ogromne nadzieje. To na reprezentancie Polski ma opierać się projekt sportowy klubu.

The striker. Our Designated Player. Karol Świderski. pic.twitter.com/6KABAbWVmI — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 26, 2022

Dorobek Karola Świderskiego w PAOK Saloniki to 35 bramek i 14 asyst w 135 meczach. W Stanach Zjednoczonych Polak mógł liczyć na sporą podwyżkę wynagrodzenia względem swoich zarobków w Grecji. 25-latek dołączył w Charlotte FC do rodaka – Jana Sobocińskiego.

