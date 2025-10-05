FC Barcelona chce gwiazdora Borussii. To byłby głośny ruch

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Karim Adeyemi wzbudził zainteresowanie Barcelony

FC Barcelona podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje wzmocnić swoją formację ofensywną. Powodem jest zbliżający się koniec kontraktu Roberta Lewandowskiego. Umowa polskiego napastnika obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Ponadto wciąż nie ma pewności, czy klub ze stolicy Katalonii zdecyduje się na wykup Marcusa Rashforda, aktualnie przebywającego w hiszpańskim zespole na wypożyczeniu. W związku z tym działacze Blaugrany rozpoczęli poszukiwania zawodnika, który mógłby w przyszłości pełnić kluczową rolę w ataku. Jak podaje niemiecki dziennik „BILD”, mistrzowie La Ligi mogą wkrótce spróbować dobić targu z Borussią Dortmund.

Na celowniku hiszpańskiego giganta znalazł się bowiem skrzydłowy wicelidera Bundesligi – Karim Adeyemi. 23-letni Niemiec od dłuższego czasu jest bacznie obserwowany przez czołowe europejskie kluby, a jego dynamiczny styl gry i wszechstronność na pewno doceniłby Hansi Flick. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Według doniesień włodarze z Signal Iduna Park chcieliby przedłużyć umowę ze swoją gwiazdą. Jeśli jednak rozmowy nie przyniosą efektu, Borussia może rozważyć sprzedaż Adeyemiego, by uniknąć sytuacji, w której piłkarz odejdzie w przyszłości za niższą kwotę. Tak więc dla Barcelony byłby to idealny moment na przeprowadzenie takiego transferu.

Karim Adeyemi trafił do Borussii Dortmund w 2022 roku z Red Bulla Salzburg, gdzie dał się poznać jako jeden z największych talentów europejskiego futbolu. Od tamtej pory w barwach drużyny BVB rozegrał 115 spotkań, w których zdobył 29 bramek i zaliczył 22 asysty. Dzięki swojej szybkości, technice oraz skuteczności w pojedynkach jeden na jeden stał się kluczową postacią ekipy prowadzonej aktualnie przez Niko Kovaca. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia dziewięciokrotnego reprezentanta Niemiec na około 45 milionów euro, co czyni go realnym, choć wciąż kosztownym celem transferowym dla Barcelony.