Pressfocus Na zdjęciu: Ismael Bennacer

Ismael Bennacer pozostaje jednym z priorytetów transferowych Arsenalu. Mikel Arteta potwierdził, że Kanonierzy zimą przeprowadzą kilka transferów, choć nie wskazał konkretnie na Algierczyka.

Arsenal zimą zamierza przeprowadzić kilka transferów

Wzmocnienia zapowiedział Mikel Arteta

Głównym celem Kanonierów jest Ismael Bennacer

Arsenal planuje wykupić pomocnika Milanu

Arsenal radzi sobie w tym sezonie nad wyraz dobrze i ma nadzieję wreszcie powalczyć o trofea. Kanonierzy są liderami Premier League i mają aż pięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City. Mikel Arteta ma zdecydowanie powody do zadowolenia. Drużyna gra w sposób efektywny i kolekcjonuje kolejne zwycięstwa ligowe.

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, ze sezon jest długi i wymagający, dlatego zimą klub postara się o transfery. Hiszpan zapowiedział to podczas ostatniej rozmowy z mediami.

Arsenal reportedly ‘want to re-sign youth flop Ismael Bennacer in AC Milan transfer’ pic.twitter.com/nPPaEKotev — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 15, 2022

– Szukamy możliwości na wzmocnienie zespołu. Ten zespół wciąż nie może pozwolić sobie na luksus niewyciskania z okienka transferowego tyle, ile się da. Musimy to zrobić, to ważne. Potrzebujemy odpowiednich zawodników, którzy wyniosą nas na wyższy level – stwierdził trener.

Głównym celem transferowym Arsenalu pozostaje Ismael Bennacer. Dziennikarze Sports Witness przekazali, że klub szykuje ofertę opiewającą na 44 miliony funtów za pomocnika Milanu. Tyle wynosi klauzula odstępnego zawodnika. W takiej sytuacji decyzja o ewentualnej przeprowadzce będzie należała jedynie do zawodnika. W przeszłości miał on już okazję grać w młodzieżowych drużynach Arsenalu, jednak nie przebił się do seniorskiego składu.

