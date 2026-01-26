Kane wybrał klub na nowy sezon. Rozmowy ruszyły

Harry Kane rozpoczął rozmowy z Bayernem Monachium w sprawie przedłużenia kontraktu. Anglik chce zostać w klubie i nie rozważa transferu. Nowa umowa będzie ważna do 2028 lub 2029 roku - informuje Florian Plettenberg.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern zatrzyma gwiazdę! Kane negocjuje nowy kontrakt

Harry Kane od kilku miesięcy łączony był z wielkim transferem. Pod uwagę brana była m.in. FC Barcelona, a także kilka klubów z Premier League. Anglik cieszył się dużym zainteresowaniem m.in. Manchesteru United oraz Tottenhamu, w którym grał przez długi czas. Co prawda, jego kontrakt z Bayernem Monachium jest ważny do czerwca 2027 roku, ale latem będzie aktywna klauzula odstępnego.

Bramkostrzelny napastnik będzie do wzięcia za mniej więcej 65 milionów euro. To kwota, która przyciąga dużo chętnych, czego świadomy jest Bayern. Natomiast ani klub, ani zawodnik nie martwią się o wspólną przyszłość, ponieważ żadna ze stron nie chce się żegnać.

Z informacji, jakie przekazał Florian Plettenberg, wynika, że Harry Kane zdecydował, że zostanie w Monachium. Co więcej, Bayern rozpoczął rozmowy z gwiazdą w sprawie przedłużenia kontraktu. Na stole są dwie opcje, jeśli chodzi o długość umowy. Pierwsza z nich to przedłużenie obecnego porozumienia o rok do czerwca 2028 roku. Druga to nowa dwuletnia umowa do lata 2029 roku.

Kane nawet przez chwilę nie myślał o zmianie klubu. Dziennikarz ujawnia, że Anglik jest zadowolony z pobytu w Bayernie. Darzy Bawarczyków szczególną sympatią, cieszy się z szacunku, jakim obdarzyli go kibice oraz podoba mu się miasto i życie w Monachium.