Przełom ws. Urbańskiego! Bologna zdecydowała, co z Polakiem

Kacper Urbański już w zimie może opuścić Bolognę i udać się na wypożyczenie. Klub z Włoch zdecydował się umieścić reprezentanta Polski na liście graczy, którzy mogą odejść i to już tej zimy.

Franco Romano/Alam Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański do wypożyczenia i to już tej zimy!

Kacper Urbański to bez dwóch zdań jeden z najbardziej utalentowanych graczy, którzy w ostatnim czasie przebili się do świadomości kibiców. Reprezentant Polski ma za sobą bardzo udany 2024 roku, w którym zdołał z bardzo dobrej strony pokazać się w barwach Bologni, a następnie zadebiutować w reprezentacji Polski i pojechać na Euro 2024.

Ostatnie miesiące nie są dla niego jednak zbyt dobre. Już w końcówce 2024 roku, a właściwie to na początku tego sezonu Urbański wypadł dość mocno ze składu w kubie i przestał właściwie pojawiać się w pierwszym składzie. Dlatego też od jakiegoś już czasu spekuluje się na temat przyszłości Urbańskiego. Według informacji przekazanych przez “TuttoMercatoWEB”, Kacper Urbański został przez Bolognę wystawiony na listę piłkarzy, którzy mogą udać się na wypożyczenie i to nawet już tej zimy. Wydaje się, że byłoby to najlepsze możliwe wyjście na pomocnika.

Kacper Urbański w tym sezonie rozegrał tylko 12 spotkań, co w sumie przełożyło się na niecałe 500 minut na murawie. W tym czasie zdobył jednego gola. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na siedem milionów euro, a jego umowa z włoskim klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

