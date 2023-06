PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Kacper Tobiasz zaliczył udany sezon z Legią Warszawa

Utalentowany bramkarz znalazł się w orbicie zainteresowań zagranicznych klubów

Sam piłkarz zdradził, jaki zespół się nim interesuje

Kacper Tobiasz może zagrać w FC Kopenhadze

Już wcześniej w mediach pojawiały się plotki o tym, że Kacprem Tobiaszem, bramkarzem Legii Warszawa, interesuje się FC Kopenhaga. Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl. Teraz sam zawodnik przyznał, że wyjazd za granicę jest kuszącą opcją i duński klub rzeczywiście wyraził zainteresowanie jego osobą.

– Uważam, że wyjazd za granicę jest dobrą opcją, ale by się rozwijać, a nie tylko siedzieć i patrzeć, co się dzieje. Pozostanie w Legii też jest dobre, to opcja zdobycia doświadczenia. Nie mam na co narzekać – powiedział Tobiasz w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

– Wydaje mi się, że tak. Dostaję informacje od menedżera, ale czekam na konkretne informacje, a nie pogłoski – odpowiedział Tobiasz na pytanie o to, czy FC Kopenhaga rzeczywiście się nim interesuje.