Kaan Caliskaner został wypożyczony przez Jagiellonię Białystok do końca bieżącego sezonu. "Duma Podlasia" ogłosiła swój transfer za pomocą mediów społecznościowych.

Imago / Susanne Hübner Na zdjęciu: Kaan Caliskaner

Jagiellonia Białystok do rundy wiosennej przystąpi z nowym napastnikiem

Kaan Caliskaner został wypożyczony z Eintrachtu Brunszwik do końca sezonu

Snajper będzie grał z numerem 9 na plecach

Kaan Caliskaner nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok oficjalnie dokonała drugiego już wzmocnienia na rynku transferowym. Po sprowadzeniu do klubu nowego obrońcy tym razem szeregi klubu zasilił piłkarz grający na pozycji napastnika. Kaan Caliskaner do końca sezonu będzie występował w zespole “Dumy Podlasia” w ramach wypożyczenia z Eintrachtu Brunszwik.

Niemiec urodził się w 1999 roku w Kolonii. Swoją karierę rozpoczął w SV Bergisch Gladbach, a następnie przeniósł się do FC Koln. Do pierwszego zespołu “Kozłów” nigdy się nie przebił, lecz bronił jej barw w drużynie rezerw. W lipcu 2023 roku zdecydował się na przejście do Brunszwiku, lecz i tam nie odegrał kluczowej roli i po zaledwie sześciu miesiącach zamienił Niemcy na Polskę.

W tym sezonie zagrał w 2. Bundeslidze 11 meczów. Ani razu nie był w stanie wpisać się na listę strzelców. Portal transfermarkt wycenia 24-latka na 0,5 miliona euro. Jego umowa z Eintrachtem obowiązuje do czerwca 2025 roku.