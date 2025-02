Juventus zdecydował ws. Milika. Taka ma być przyszłość Polaka

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik musi odejść z Juventusu. Klub zdecydował

Arkadiusz Milik zdecydowanie nie ma zdrowia do wielkiej piłki. W ostatnich latach napastnik reprezentacji Polski większość czasu spędził w lekarskich gabinetach oraz na rehabilitacji, a nie na boisku. Wystarczy powiedzieć, że kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy przedłużał się jego powrót do gry w Juventusie. Aktualnie jest on przewidziany na początek marca, ale powrót do formy zajmie kolejne tygodnie.

Milik ostatni mecz rozegrał bowiem na początku czerwca 2024 roku. Wówczas zerwał więzadła w towarzyskim starciu z Ukrainą. Po kolejnej kontuzji i przeciągającym się powrocie coraz mocniej zaczęto dyskutować na temat przyszłości Polaka w Starej Damie. Teraz w tej sprawie zapadła już decyzja. Według informacji przekazanych przez “La Gazetta dello Sport”, Juventus zdecydował się wystawić Arkadiusza Milika na sprzedaż. Władze klubu ze stolicy Piemontu latem będą chciały pozbyć się napastnika.

Arkadiusz Milik dla Juventusu gra od sierpnia 2022 roku. Najpierw był do ekipy z Serie A wypożyczony, a następnie został wykupiony z Olympique Marsylia. W sumie dla Juve wystąpił w 75 meczach i zdobył 17 goli oraz zanotował dwie asysty. W przyszłości gracz z Tychów reprezentował także m.in. barwy SSC Napoli oraz Ajaxu Amsterdam. Serwis “Transfermarkt” wycenia Milika na 4 miliony euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

