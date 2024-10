Ramos, Matip? Oni mogą zastąpić Bremera w Juventusie [LISTA]

Juventus być może będzie zmuszony do poszukania nowego obrońcy w związku z kontuzją Gleisona Bremera. "Calciomercato" wytypowało kilku zawodników, którzy obecnie pozostają bez klubu i mogliby dołączyć do Starej Damy. Wśród nich jest Sergio Ramos.

Juventus poszuka następcy Bremera wśród graczy bez klubu

Juventus wygrał z RB Lipsk w Lidze Mistrzów, ale sukces został przyćmiony przez poważną kontuzję Gleisona Bremera. Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe, co wykluczy go z gry na co najmniej sześć miesięcy. Jego sezon jest praktycznie stracony, a Stara Dama musi teraz szybko znaleźć rozwiązanie na załatanie luki w defensywie.

Thiago Motta ma obecnie czterech zawodników, którzy mogą występować na środku defensywy. To Federico Gatti, Pierre Kalulu, Danilo i Juan Cabal. Mimo to, mając na uwadze intensywność sezonu, w którym Juventus walczy na kilku frontach – Serie A, Puchar Włoch, Liga Mistrzów oraz nadchodzący latem Klubowy Mundial – liczba dostępnych defensorów może okazać się niewystarczająca.

Dyrektor sportowy, Cristiano Giuntoli, może być zmuszony do poszukiwania rozwiązania na rynku wolnych agentów, aby uzupełnić skład i wzmocnić obronę na resztę sezonu. Wśród potencjalnych zastępców Bremera serwis “Calciomercato” wskazał kilku piłkarzy. To Sergio Ramos, Simon Kjaer, Joel Matip, Konstantinos Manolas, Koffi Djidji, Adama Soumaoro i Daniel Amartet.

Sprowadzenie wolnego zawodnika nie jest jednak proste. Wiele z dostępnych na rynku nazwisk to piłkarze, którzy nie są w optymalnej formie, a ich wymagania finansowe mogą być wygórowane. Mimo to, sytuacja wymaga od Juventusu szybkiego działania, nawet jeśli oznacza to kompromisy. Na rynku wolnych graczy można znaleźć doświadczonych obrońców, którzy mogliby zasilić ekipę Bianconerich i wypełnić lukę po Bremerze.