Juventus zainteresowany skrzydłowym FC Porto. Ma zastąpić Chiesę

Juventus wykazuje zainteresowanie brazylijskim skrzydłowym FC Porto, Pepe, jako jedną z opcji do wzmocnienia składu podczas letniego mercato. Stara Dama jednak przystąpi do negocjacji z portugalskim gigantem dopiero po sprzedaży kilku obecnych zawodników.

Pepe może wzmocnić Juventus podczas letniego mercato

Pepe, którego nie należy mylić z 41-letnim byłym obrońcą Realu Madryt, to dwukrotny reprezentant Brazylii, ale posiada również włoski paszport. Według “Tuttosport”, był brany pod uwagę do powołania do włoskiej reprezentacji za kadencji Roberto Manciniego.

Jest naturalnym skrzydłowym, ale może grać na wielu różnych pozycjach w ofensywie, co czyni go interesującą opcją dla Juventusu. Bianconeri chcieliby wzmocnić ofensywę, oferując Thiago Mottcie przynajmniej jedno nowe rozwiązanie przed zamknięciem okna transferowego. Wciąż trwają rozmowy na temat Teuna Koopmeinersa, a na liście życzeń znajduje się również nowy obrońca.

Jednak Juventus nie wie dokładnie, ile będzie mógł wydać na nowych zawodników, dopóki nie sprzeda kilku obecnych. Matias Soule jest na celowniku Leicester City i Romy, co może przynieść klubowi około 30 milionów euro. Federico Chiesa i Arkadiusz Milik również są bliscy odejścia. Transfer Pepe z FC Porto stanie się najbardziej prawdopodobny właśnie w przypadku odejścia gwiazdy Squadry Azzurra, który zwolni miejsce w ofensywie.

“Tuttosport” przekonuje, że idealnym scenariuszem byłoby wypożyczenie Jadona Sancho z Manchesteru United. Istnieje jednak kilka innych możliwości, które Juventus chciałby ocenić, w tym Pepe, Karim Adeyemi oraz Johan Bakayoko z PSV.

