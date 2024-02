Źródło: AS / Football Espana

Kontrakt Toniego Kroosa z Realem Madryt obowiązuje tylko do końca sezonu. Choć Niemiec prezentuje wyborną formę, jego przyszłość w stolicy Hiszpanii nie jest pewna. W razie chęci do zmiany otoczenia, pomocnik nie ma się, o co martwić. Już interesuje się nim jeden z europejskich gigantów.