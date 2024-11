Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Jhon Lucumi wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus ostatnio ma ogromne problemy w defensywie. Kłopoty rozpoczęły się od momentu kontuzji Gleisona Bremera. Reprezentant Brazylii w spotkaniu Ligi Mistrzów z RB Lipskiem nabawił się na tyle poważnego urazu, że w tym sezonie nie zobaczymy go już na boisku. „Stara Dama” zatem zaczęła rozglądać się za nowym obrońcą, który wejdzie w buty 27-latka i pozwoli zażegnać problemy drużyny.

Juventus chyba upadł na głowę

Nicolo Schira dotarł do informacji, że Juventus wykazał zainteresowanie defensorem, który na co dzień występuje na boiskach Serie A. Tym piłkarzem jest Jhon Lucumi, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni. Kolumbijczyk miał problemy na początku swojej włoskiej przygody, ale obecnie wyrasta na jednego z najciekawszych graczy na swojej pozycji w całej lidze.

Warto zaznaczyć, że Jhon Lucumi miał okazje współpracować z Thiago Mottą. Włoski dziennikarz poinformował, że szkoleniowiec Juventusu ceni umiejętności zawodnika Bologni. Nieprzypadkowo zatem Kolumbijczyk jest rozpatrywany jako wzmocnienie przez „Starą Damę”.

Jhon Lucumi w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Bologni. W tym czasie 26-letni defensor zdołał zaliczyć jedną asystę. A miała ona miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Cagliari Calcio.