Juventus wziął na cel napastnika z Premier League. Cena to 35 mln euro

Delap na celowniku Juventusu. Czterech kandydatów do wzmocnienia ataku

Juventus przygotowuje się do gruntownej przebudowy formacji ofensywnej. Wypożyczony z PSG Randal Kolo Muani może opuścić klub już w czerwcu, natomiast Dusan Vlahovic zostanie wystawiony na sprzedaż, jeśli nie przedłuży kontraktu obowiązującego do 2026 roku. W takiej sytuacji Bianconeri zmuszeni będą sprowadzić co najmniej dwóch nowych napastników, by uniknąć problemów kadrowych.

Według „Tuttosport” głównym celem Juventusu stał się Liam Delap, 22-letni Anglik występujący w Ipswich Town. Jego transfer oznaczałby wydatek minimum 35 mln euro, jednak działacze Starej Damy są gotowi zainwestować tę kwotę, widząc w młodym napastniku potencjał na przyszłość. Delap miałby pełnić kluczową rolę szczególnie wtedy, gdyby klub opuścili zarówno Kolo Muani, jak i Vlahovic.

Wśród alternatywnych opcji wymieniani są także inni obiecujący zawodnicy. Juventus interesuje się Agustinem Modicą, 22-letnim talentem z Rosario Central oraz Lorenzo Luccą z Udinese, którego wartość rynkowa wynosi około 30 mln euro. Tańszą opcją może być Nikola Krstovic z Lecce, dostępny za około 25 mln euro, co czyni go interesującą opcją dla władz Juve.

Ponadto na radarze Juventusu pozostają zawodnicy klasy premium, tacy jak Victor Osimhen z Napoli, Ademola Lookman z Atalanty oraz Rasmus Hojlund z Manchesteru United. Włoski gigant jednak zdaje sobie sprawę, że te transakcje będą niezwykle kosztowne, dlatego sprowadzenie tańszego napastnika, jak Delap czy Krstovic, staje się strategicznym priorytetem.