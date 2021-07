Erling Haaland prawdopodobnie opuści Borussię Dortmund dopiero latem przyszłego roku. Wówczas miałby zastąpić Cristiano Ronaldo w Juventusie , informuje calciomercato.

Trwa saga transferowa z udziałem Erlinga Haalanda

Norweg niemal na pewno pozostanie tego lata w Dortmundzie

W 2022 roku 20-latek może trafić do Juventusu, gdzie miałby zastąpić Cristiano Ronaldo

Haaland trafi do Serie A?

To, że Erling Haaland wzbudza zainteresowanie czołowych europejskich klubów, nie jest żadną tajemnicą. Wciąż pojawiają się nowe informacje o przyszłości Norwega. Ostatnio światowe media pisały najwięcej o potencjalnych przenosinach 20-latka do Chelsea, która szuka nowego napastnika. Timo Werner nie jest bowiem typową dziewiątką, a Tammy Abraham nie jest uznawany za piłkarza światowej klasy. Z kolei Olivier Giroud przeniósł się do Milanu.

Borussia Dortmund wycenia Haalanda na 175 milionów euro. To natomiast zdecydowanie ponad możliwości londyńskiej ekipy, która nie zamierza wydać tyle pieniędzy na jednego gracza. Wobec tego Chelsea próbowała włączyć w transakcję swoich zawodników i dołożyć pewną sumę pieniędzy. BVB nie zamierza akceptować tego pomysłu. Nastawia się, że Norweg sezon 2021/2022 spędzi w Bundeslidze. Niemiecka drużyna może sobie na to pozwolić, ponieważ Jadon Sancho trafi do Manchesteru United za 90 milionów euro.

W 2022 roku Haaland będzie miał klauzulę wykupu w wysokości 75 milionów euro. Wówczas do gry o sprowadzenie Norwega zamierza wejść Juventus. Za rok wygasa bowiem kontrakt Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport informowała, że może on zostać przedłużony, ale nic nie jest pewne. Jeżeli Portugalczyk opuści Turyn po zakończeniu następnego sezonu, Bianconeri będą potrzebowali nowego snajpera. Według calciomercato miałby nim zostać właśnie Haaland. Jego agentem jest Mino Raiola, który ma dobre relacje z Juventusem. Włosi sprowadzili bowiem Matthijsa de Ligta, czyli innego gracza ze stajni włoskiego menedżera.

