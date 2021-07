Olivier Giroud nie będzie już dłużej piłkarzem Chelsea. Francuz zgodnie z doniesieniami mediów przenosi się do Serie A. 34-latek zagra w Milanie.

Olivier Giroud po dziewięciu latach opuszcza Premier League

Francuz zdecydował się na odejście z Chelsea

34-latek został wykupiony przez Milan, w którym występować będzie z numerem 9

Giroud kończy udaną przygodę z Premier League

Od pewnego czasu media informowały, że Olivier Giroud może rozstać się z Chelsea. Francuz nie był bowiem podstawowym wyborem Franka Lamparda, a później Thomasa Tuchela. Obaj woleli korzystać z innych zawodników, ale gdy tylko potrzebowali 34-latka, mogli na niego liczyć.

W kampanii 2020/2021 Giroud rozegrał 31 spotkań. Prezentował się w nich bardzo przyzwoicie. Strzelił bowiem 11 goli, a fani The Blues z pewnością do dziś pamiętają tego zdobytego przewrotką przeciwko Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Chelsea dotarła do finału tych rozgrywek, a następnie je wygrała. Pokonała bowiem 1:0 Manchester City. Trofeum to jest najcenniejszym, ale nie jedynym w klubowej karierze francuskiego napastnika. Wraz z londyńskim klubem triumfował także w Lidze Europy (2019) oraz Pucharze Anglii (2018).

Giroud swoją przygodę na Wyspach Brytyjskich rozpoczął od transferu do Arsenalu w 2012 roku. Dla Kanonierów Francuz strzelił ponad 100 goli. Ponadto pomógł im w wygraniu Trzech Pucharów Anglii i trzech Tarcz Wspólnoty.

Po udanym okresie w Arsenalu i Chelsea, Giroud przenosi się na Półwysep Apeniński. Będzie tam reprezentował barwy Milanu. Mediolańczycy nie poinformowali na jak długo podpisana została umowa. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to jednak kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Na jego mocy 34-latek zarobi 3,6 miliona euro netto rocznie.

