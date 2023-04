PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik wciąż nie został wykupiony przez Juventus

Portal “Calciomercato.com” zdradził, że na dokończenie transakcji trzeba będzie jeszcze poczekać

Ma to związek ze sprawą klubu toczącą się w sądzie związaną z odjęciem punktów

Arkadiusz Milik będzie musiał jeszcze trochę poczekać

Arkadiusz Milik wciąż jest jedynie wypożyczony z Olympique`u Marsylia do Juventusu. Polski napastnik w Turynie spisuje się na tyle dobrze, że kwestią czasu był ostateczny wykup go z francuskiego klubu. Jednak portal “Calciomercato.com” poinformował, że na dokończenie transakcji trzeba będzie poczekać do końca sezonu. Powodem tego jest tocząca się sprawa w sądzie związana z odjęciem punktów “Starej Damy”.

– Ostateczna decyzja zostanie opóźniona – z 30 kwietnia na pierwsze dni czerwca. Wówczas będzie już po sezonie, a w klubie – taką mają nadzieję – wszystkie wątpliwości dotyczące przyszłości zostaną rozwiązane – podaje włoski portal.

– Nawet jeśli Milik chce zostać w Juve, nawet jeśli wszyscy w Turynie są z niego zadowoleni, ostateczny przełom może zająć więcej czasu niż oczekiwano – dodaje “Calciomercato.com”.

Polski napastnik trafił do Turynu przed sezonem, głównie w roli zmiennika dla Dusana Vlahovicia. Milik szybko zaczął do siebie przekonywać zarówno kibiców, jak i Massimiliano Allegriego. Do tej pory rozegrał w koszulce “Bianconerich” 33 spotkania, w których zdobył osiem bramek oraz zanotował jedną asystę. I to w spotkaniu przeciwko swojej byłej drużynie – Napoli.

