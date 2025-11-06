Juventus walczy o swoją gwiazdę. Giganci liczą na okazję

fot. Marco Canoniero Na zdjęciu: Kenan Yildiz i Dusan Vlahović

Yildiz rozchwytywany w Anglii. Juventus łatwo nie odpuści

Kenan Yildiz to jeden z największych talentów świata i lider ofensywy Juventusu. W tym sezonie jego pozycja w zespole jest niepodważalna – wystąpił dotąd w 13 meczach, gromadząc w nich trzy bramki oraz cztery asysty. Nie może dziwić, że forma 20-latka generuje duże zainteresowanie wśród najbogatszych klubów Europy. Media łączą go z transferem do Premier League, wymieniając takie marki, jak Chelsea, Liverpool czy Arsenal.

Angielscy giganci faktycznie chcą sprowadzić Yildiza i liczą, że ten również będzie nastawiony na zmianę otoczenia. Juventus od dawna nie może wrócić na szczyt i mierzy się z wieloma problemami. Ostatnio doszło do zmiany szkoleniowca, więc zawirowania są spore. Reprezentant Turcji nie może liczyć w Turynie na stabilizację, stąd wizja przejęcia go od włoskiego klubu.

Juventus jest świadomy, jak wielkim uznaniem cieszy się Yildiz, dlatego wdrożył plan, aby nie dopuścić do jego odejścia. Choć jego umowa obowiązuje do 2029 roku, klub może przystąpić do rozmów w sprawie nowej, która oczywiście wiązałaby się z poważną podwyżką wynagrodzenia.

Wiele zależy od nastawienia gwiazdora. Jeśli widzi swoją przyszłość w Turynie, bez problemu dogada się z Juventusem. W przeciwnym wypadku wzrosną szanse Chelsea czy Liverpoolu na wytransferowanie go z Serie A.