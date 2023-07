IMAGO / Antonio Pozo Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović może latem odejść z Juventusu

Stara Dama w jego miejsce będzie chciała sprowadzić Scamakkę

Włoch łączony jest z również z Romą i Milanem

Milan, Roma i Juventus powalczą o Scamakkę

Dusan Vlahović jest łączony z odejściem z Juventusu już od dłuższego czasu, a napastnik znajduje się na liście życzeń między innymi Chelsea czy Manchesteru United. Natomiast we wtorek Le Parisien poinformowało, że rozmowy ze Starą Damą w sprawie transferu Serba rozpoczął Paris Saint-Germain.

Działania PSG są podyktowane faktem, iż z zespołem może pożegnać się Kylian Mbappe. W ostatnim czasie panuje sporo zamieszanie wokół przyszłości Francuza i trudno przewidzieć, jaką decyzję podejmie gwiazdor paryskiego klubu.

Juventus nie jest jedynym klubem, który rozważa transfer Scamakki. Włoski napastnik znajduje się na liście życzeń Milanu i Romy. Wygląda na to, że gracz najchętniej trafiłby do Rzymu pod skrzydła Jose Mourinho. – Rzym to mój dom. Byłoby fantastycznie mieć Mourinho jako trenera. On czyni cię lepszym – przyznał Scamacca. Giallorossi proponują wypożyczenie z opcją wykupu, natomiast West Ham oczekuje transferu definitywnego lub klauzuli obowiązkowego wykupu.

