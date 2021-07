Juventus FC według najnowszych doniesień francuskich mediów chciałby pozyskać tego lata Mauro Icardiego z Paris Saint-Germain. Aby móc zacząć pracować nad tego typu transakcją, sternicy Starej Damy muszą jednak poznać stanowisko Cristiano Ronaldo na temat jego przyszłości.

Mauro Icardi jest postrzegany przez francuskie media jako jeden z celów Juventusu

Transfer z udziałem byłego piłkarza Interu Mediolan jest uzależniony od przyszłości CR7

Argentyńczyk w ostatniej kampanii zdobył 13 bramek w 28 meczach

Icardi pierwszym wyborem Juventusu?

Juventus FC od dobrych kilku lat wyraża zainteresowanie argentyńskim napastnikiem. Icardi był już na celowniku klubu z Turynu, gdy bronił jeszcze barw Interu Mediolan. Ostatecznie transfer z różnych powodów nie doszedł do skutku i zawodnik zdecydował się na kontynuowanie kariery w Paris Saint-Germain.

Okazuje się jednak, że władze Juve nie zapomnieli o byłym kapitanie Nerazzurrich. L’Equipe sugeruje, że sternicy włoskiej ekipy wciąż marzą o transferze z udziałem argentyńskiego napastnika. Dziennikarze we Francji przekonują jednak, że taki ruch jest możliwy tylko wtedy, gdy z klubem z Allianz Stadium rozstanie się reprezentant Portugalii.

Ronaldo ma umowę z Juve do końca czerwca przyszłego roku. Jeśli nie przedłuży kontraktu z Biało-czarnymi, to istnieje ryzyko, że rozstanie się z klubem z Turynu na zasadzie wolnego transferu, co wiązałoby się ze stratą finansową w przypadku Juventusu. Włosi pozyskali piłkarza w 2018 roku za blisko 120 milionów euro, zapewniając Ronaldo zarobki na poziomie ponad 30 milionów euro rocznie.

Dyrektor sportowy Starej Damy Federico Cherubini zapytany o przyszłość Portugalczyk przekonywał, że nie ma tematu jego rozstania z Juventusem. Spekulacje jednak nie ostygły i wciąż pojawiają się nowe doniesienia związane z tym, że Ronaldo może jednak opuścić szeregi Juve.

Kapitan reprezentacji Portugalii w ostatniej kampanii został najlepszym strzelcem Serie A z 29 golami na koncie. Ronaldo w sezonie 2020/2021 wygrał z turyńską ekipą Supercoppa Italia oraz Puchar Włoch. Dla porównania Icardi w Ligue 1 zaliczył 20 występów, notując w nich siedem trafień i cztery asysty.

