Juventus rozważa sensacyjną wymianę z Man Utd. Vlahović za gwiazdę

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus rozważa wymianę z Man Utd. Vlahović za Sancho

Juventus planuje wzmocnić swoją ofensywę przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Władze Starej Damy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obecna siła ataku nie jest wystarczająca, aby włączyć się do walki o mistrzostwo Włoch. Na liście życzeń Bianconerich znajduje się kilka nazwisk, ale szczególną uwagę przykuwa przede wszystkim Jadon Sancho z Manchesteru United.

Anglik od ponad roku jest łączony z transferem do Juventusu, ale do tej pory nie doszło do żadnych konkretów. Teraz wydaje się, że transakcja może wreszcie zostać sfinalizowana, ponieważ Sancho nie znajduje się w planach Man Utd. Klub z Old Trafford chce definitywnie rozstać się ze skrzydłowym.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mówi się, że Man Utd zaakceptuje oferty za Sancho w granicach 35 milionów euro. Natomiast Juventus chciałby jeszcze spróbować nieco innego rozwiązania. Według doniesień La Gazzetty dello Sport władze Bianconerich rozważają zaoferowanie wymiany zawodników.

W zamian za Jadona Sancho na Old Trafford miałby trafić Dusan Vlahović. Napastnik wyczerpał zaufanie klubu i jest coraz bliżej odejścia. Jednocześnie Man Utd poszukuje środkowego snajpera, co może wpłynąć na powodzenie tej transakcji. Niewykluczone również, że Juventus zażąda kilkumilionowej dopłaty, ponieważ Serb ma nieco wyższą wartość rynkową.