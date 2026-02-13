Juventus planuje transfer Holendra. Piłkarz z Premier League na radarze

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ian Maatsen na celowniku Bianconerich

Juventus Turyn zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Serie A po ostatnim remisie z Lazio Rzym (2:2) w 24. kolejce. Od dłuższego czasu klub szuka stabilności na lewej stronie obrony. Na radarze Bianconerich znalazł się 23-letni Ian Maatsen z Aston Villa. Transfer miałby na celu zastąpienie Andrea Cambiaso, który może opuścić klub po rozczarowujących występach w tym sezonie pod wodzą Luciano Spallettiego.

Maatsen nie jest w pełni zadowolony ze swojej roli w drużynie Unaia Emery’ego. W obecnym sezonie rozegrał łącznie 28 spotkań, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Holender dołączył na Villa Park z Chelsea za blisko 45 milionów euro. Wcześniej reprezentował także barwy m.in. Borussii Dortmund i FC Burnley.

Jego kontrakt z klubem z Birmingham obowiązuje do czerwca 2030 roku, a serwis Transfermarkt. de wycenia go na 25 milionów euro. Transfer do Juventusu pozwoliłby Maatsenowi rozpocząć nowy rozdział kariery z dala od problemów w Birmingham i spróbować swoich sił w jednej z czołowych drużyn Serie A.

Stara Dama w obecnej kampanii ligowej jest niepokonana na własnym stadionie, a poza własnym domem doznała już czterech porażek. W najbliższym czasie Bianconeri zmierzą się z Interem w Serie A oraz z Galatasaray Stambuł w fazie play-off Ligi Mistrzów.