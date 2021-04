Juventus FC według najnowszych doniesień włoskich mediów ma plan, aby latem pozyskać Alexa Tellesa z Manchesteru United. CalcioMercato.com sugeruje, że działacze Starej Damy przygotowują ofertę ws. piłkarza.

Transfer szansą na regularną grę

Juventus FC od dłuższego czasu interesuje się zawodnikiem Czerwonych Diabłów. W ekipie z Turynu piłkarz miałby być docelowo następcą Alexa Sandro. Brazylijczyk co prawda w środę zaliczył świetne spotkanie przeciwko Parmie, prowadząc team z Allianz Stadium do zwycięstwa. Niemniej 30-latek ma kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku i Juve musi być przygotowane na różne scenariusze.

Fakt, że Alex Telles w tym sezonie rozegrał zaledwie siedem meczów Premier League i nie należy do mocnych punktów Ole Gunnara Solskjaera, sprawia, że są szanse na to, że wkrótce były piłkarz Porto zmieni klub. Rynkowa wartość Alexa Tellesa wynosi 28 milionów euro.

Realna wymiana zawodników między klubami

Władze Juve podobno są gotowe w zamian za lewego defensora oddać Man Utd Adriena Rabiota. Francuz trafił do teamu z Turynu na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Aczkolwiek nie spełnia pokładanych w nim nadziei. 26-latek w koszulce Juve zagrał 77 razy, notując cztery bramki.

Juventus aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli Serie A. Głównym celem Starej Damy na końcówkę sezonu w lidze włoskiej jest zapewnienie sobie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W najbliższy weekend team Andrei Pirlo zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną.

