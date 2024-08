Juventus pozbędzie się skrzydłowego. Zostanie w Serie A

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Torino - Juventus

Juventus sprzedaje Kosticia do ligowego rywala

Juventus w tym okienku pozbył się już… 12 piłkarzy, którzy opuścili Allianz Stadium na zasadzie transferów definitywnych lub jako wolni zawodnicy. W tym gronie znaleźli się między innymi Wojciech Szczęsny, Adrien Rabiot, Matias Soule czy Dean Huijsen. Oprócz tego Bianconeri wypożyczyli Fabio Mirettiego, Daniele Ruganiego i Hansa Nicolussiego Caviglię.

Do tej grupy dołączy Filip Kostić. Serb rozstanie się z Turynem po dwóch latach. W 2022 roku Juve sprowadziło go z Eintrachtu za blisko 15 milionów euro, a skrzydłowy rozegrał łącznie 83 spotkania, w których strzelił trzy gole i zanotował 15 asyst. W poprzednim sezonie 31-latek dopisał do swojego dorobku Puchar Włoch, jednak cały finałowy mecz z Atalantą przesiedział na ławce rezerwowych.

Nowym klubem Kosticia będzie Fiorentina, zdradził Nicolo Schira. 64-krotny reprezentant Serbii był łączony z Crystal Palace, Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Eintrachtem Frankfurt, ale postanowił nie opuszczać Serie A. Viola pozyska go na zasadzie transferu definitywnego, a sam zawodnik podpisze kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku.

