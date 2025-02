Juventus chce zatrzymać Kolo Muaniego. Możliwa wielka wymiana z PSG

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Kolo Muani za Vlahovicia. Juventus myśli o wymianie z PSG

Juventus przeprowadził zimą cztery transfery, głównie skupiając się na wypożyczeniach. Jednym z zawodników, którzy dołączyli na Allianz Stadium jest Randal Kolo Muani. Francuz w zamian za niewielką opłatę został wypożyczony do końca sezonu. W umowie z Paris Saint-Germain nie zawarto jednak klauzuli wykupu.

Pierwsze dni napastnika w Turynie spowodowały, że się kierownictwo Starej Damy już myśli o sprowadzeniu go na stałe. Kolo Muani w dwóch meczach zdobył trzy bramki. Najpierw trafił do siatki w spotkaniu z Napoli, a następnie zaliczył dublet przeciwko Empoli.

Cristiano Giuntoli, czyli dyrektor sportowy Juventusu pracuje nad znalezieniem sposobu, aby zatrzymać piłkarza na dłużej. Według dziennika Tuttosport w klubie mają dwie opcje. Pierwsza z nich zakłada kolejne wypożyczenie, lecz tym razem z opcją wykupu latem 2026 roku za ok. 45 milionów euro. Z kolei druga możliwość to wymiana z udziałem Dusana Vlahovicia, który miałby przejść do PSG.

W ten sposób Juventus nie tylko pozyska Kolo Muaniego w niższej cenie, ale również rozwiąże problem z przyszłością Serba. Nie jest tajemnicą, że drogi Starej Damy i Vlahovicia znalazły się na rozdrożu. Umowa napastnika wygasa w połowie 2026 roku, a na horyzoncie nie widać żadnych oznak, że kontrakt miałby zostać przedłużony.

Kibice drużyny z Turynu po raz kolejny będą mogli oglądać Kolo Muaniego już w weekend. Juventus w piątek (7 lutego) zmierzy się na wyjeździe z Como. Zaś w przyszłym tygodniu przed własną publicznością staną do rywalizacji z PSV w Lidze Mistrzów.