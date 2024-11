fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Miami

Inter Miami chce pozyskać Paula Pogbę

Inter Miami to ekipa z MLS, mająca w swoich szeregach kilka gwiazd. Między innymi barw czołowej ekipy z Ameryki Północnej bronią: Lionel Messi, Sergi Busquets czy Jordi Alaba. La Gazzetta dello Sport daje do zrozumienia, że niebawem kolejna gwiazda trafi do klubu.

Inter jest poważnie zainteresowany Paulem Pogba według źródła. Francuz jest coraz bliżej powrotu na boisko po tym, jak została zmniejszona jego kara za stosowanie środków dopingujących. Chociaż pierwotnie to miało być zawieszenie na cztery lata, to finalnie zostało skrócone o 18 miesięcy. Tym samym zawodnik będzie mógł wrócić na boisko w marcu przyszłego roku. Juventus jednak nie wiąże nadziei z graczem.

Przedstawiciel Serie A dużo obiecywał sobie po piłkarzu, którego pozyskał latem 2022 roku. Pogba jednak nie potrafił odbudować swojej pozycji. Najpierw zmagał się z kłopotami zdrowotnymi, a później dopadły go sankcje związane ze stosowaniem niedozwolonych środków dopingujących.

Ostatecznie druga przygoda 32-latka z Juventusem może zakończyć się na zaledwie 12 występach. Aktualnie na pozycji Pogby w szeregach Bianconerich występuje Khepren Thuram, który o miejsce w składzie Starej Damy rywalizuje z Westonem McKennim czy Nicolo Fagiolim.

