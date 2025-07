Juventus i Fenerbahce mogą dobić targu. Do zespołu Jose Mourinho może trafić Douglas Luiz. W drugę stronę w ramach rozliczenia mógłby powędrować Sofyan Amrabat - informuje "Tuttosport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus i Fenerbahce mogą wymienić się piłkarzami

Juventus w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym dokonał głośnego ruchu. Stara Dama zdecydowała się pozyskać Douglasa Luiza z Aston Villi za kwotę ponad 50 milionów euro. Na papierze ten ruch nie miał wad. Jednak rzeczywistość okazała się kompletnie inna. Brazylijczyk nie odnalazł się w zespole Bianconerich, przez co lada moment może opuścić Serie A.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że pojawił się nowy chętny na pozyskanie Douglasa Luiza. Reprezentant Brazylii znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Fenerbahce. Zespół pod wodzą Jose Mourinho ma plan na pozyskanie pomocnika. W ramach wymiany jest gotowy zaproponować Starej Damie pozyskanie Sofyana Amrabata.

Juventus ma przychylnym okiem patrzeć na ten ruch. Wewnątrz klubu uważa się, że Marokańczyk lepiej będzie pasował do systemu Igora Tudora niż Douglas Luiz. Czas pokaże, czy dojdzie do wymiany. Niewątpliwie byłby to interesujący ruch dla klubów jak i samych piłkarzy.

Sofyan Amrabat dotychczas rozegrał 39 spotkań dla Fenerbahce, strzelając dwa gole oraz notując cztery asysty. Douglas Luiz natomiast ma na koncie 27 występów w barwach Juventusu. Brazylijczyk nie ma w swoim dorobku gola oraz asysty.