Juventus dopiął swego. Gwiazdor podpisze nowy kontrakt

Juventus osiągnął porozumienie z Kenanem Yildizem w sprawie nowego kontraktu - przekazał Fabrizio Romano. Skrzydłowy ma pozostać w barwach Starej Damy przez kolejne cztery lata.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kenan Yildiz bliski nowej umowy w Juventusie

Juventus Turyn zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Serie A i konsekwentnie walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jedną z kluczowych postaci zespołu jest Kenan Yildiz, który mimo młodego wieku wyrósł na jednego z liderów ofensywy Starej Damy.

Reprezentant Turcji wzbudzał w ostatnich miesiącach ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jego sytuację bacznie monitorowały kluby Premier League, a szczególnie Arsenal i Chelsea. Wszystko wskazywało na to, że Juventus może mieć poważny problem z zatrzymaniem swojego największego klejnotu.

Przełomowe informacje przekazał jednak Fabrizio Romano. Dziennikarz poinformował, że Juventus osiągnął ustne porozumienie z Kenanem Yildizem oraz jego otoczeniem w sprawie nowego kontraktu. Umowa ma obowiązywać przez kolejne cztery lata i wiązać się ze znaczną podwyżką wynagrodzenia. Yildiz stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w drużynie z Piemontu.

Obecny kontrakt ofensywnego pomocnika obowiązuje do czerwca 2029 roku. W trwającym sezonie 20-latek rozegrał 31 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował osiem asyst. Juventus sprowadził Turka z Bayernu Monachium w 2022 roku i transfer ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Serwis Transfermartk.de wycenia Yildiza na 75 milionów euro.