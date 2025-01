Juventus dogadał pierwszy zimowy transfer. Motta dostanie defensora

SPP Sport Press Photo. / Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Motta i Alberto Costa

Costa nowym wzmocnieniem Juventusu. Transfer za 13 mln euro

Juventus dokonał pierwszego zimowego wzmocnienia, choć jeszcze nieoficjalnie. Jak informuje Romeo Agresti, Stara Dama osiągnęła porozumienie z Vitorią Guimaraes w sprawie transferu 21-letniego prawego obrońcy Alberto Costy. Kwota transakcji wynosi około 13 milionów euro. Doniesienia te potwierdza również inny znany ekspert transferowy, Fabrizio Romano.

Transfer Costy był przedmiotem licznych spekulacji w ostatnich dniach. Informacje o zaawansowanych negocjacjach potwierdził również trener Como, Cesc Fabregas, który w poniedziałek zasugerował, że Bianconeri są bliscy podpisania umowy z młodym Portugalczykiem.

Zgodnie z doniesieniami, Costa w najbliższych dniach przybędzie do Turynu, aby przejść testy medyczne i oficjalnie dołączyć do Juventusu. Włoskie media sugerują, że nastąpi to w środę, ze względu na wtorkowy mecz turyńczyków z Atalantą w ramach Serie A. 21-latek najpewniej będzie pierwszym z dwójki, nowych spodziewanych defensorów w zespole Bianconerich, co ma związek z kontuzjami Gleisona Bremera i Juana Cabala.

Przejście Alberto Costy do Juventusu stanowi ważny krok w karierze 21-latka, który ma szansę stać się kluczowym graczem w drużynie z Allianz Stadium wobec licznych kontuzji. Klub z kolei liczy, że młody obrońca wniesie jakość i wsparcie w walce o sukcesy w Serie A oraz na arenie międzynarodowej.

