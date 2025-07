Chelsea zaoferowała 65 mln euro za Yildiza. Juventus się nie wahał

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus nie zamierza sprzedać Yildiza mimo dużych ofert

Juventus nie chce słyszeć o sprzedaży Kenana Yildiza. 20-letni reprezentant Turcji jest uznawany przez klub i trenera Igora Tudora za fundament nowego projektu sportowego. Mimo dużego zainteresowania ze strony Chelsea, która złożyła ofertę wartą 65–68 milionów euro, Juventus stanowczo odmówił.

Yildiz zadebiutował w pierwszym zespole w sezonie 2023/2024, ale prawdziwy przełom nastąpił w ostatnich miesiącach. Turecki pomocnik zdobył 12 bramek i zanotował 9 asyst, stając się kluczową postacią Bianconerich.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, Juventus przygotowuje dla zawodnika nowy kontrakt obowiązujący do 2030 roku. Wynagrodzenie Yildiza wzrośnie z 1,5 do 4 milionów euro rocznie, co uczyni go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie. Będzie to już druga podwyżka dla młodego Turka w ciągu dwunastu miesięcy.

Dla działaczy Juve przedłużenie kontraktu z Yildizem to jeden z głównych celów tego lata. W tym samym czasie klub próbuje pozbyć się Dusana Vlahovicia, którego pensja stanowi poważne obciążenie budżetowe. AC Milan, prowadzony przez Massimiliano Allegriego, chętnie widziałby Serba w swoim składzie, lecz przeszkodą pozostają wysokie wymagania finansowe napastnika.

Zobacz również: Napoli znów zaskoczy? Conte może dostać kolejną gwiazdę z Anglii