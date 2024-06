PA Images / Alamy Na zdjęciu: James Trafford

James Trafford coraz bliżej Newcastle United

Burnley spadło do Championship, a to oznacza, że z drużyny The Clarets odejdzie kilku kluczowych zawodników. Jednym z takich bez wątpienia jest James Trafford, który podczas minionego sezonu zaimponował kilku klubom Premier League. Wiele wskazuje na to, że 21-letni bramkarz pozostanie w elicie pomimo relegacji zespołu z Turf Moor. Golkiper w najbliższym letnim okienku transferowym może bowiem liczyć na wiele ciekawych ofert.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Jamesa Trafforda przekazał Craig Hop z brytyjskiej gazety “Daily Mail”. Według wspomnianego dziennikarza na pole position w walce o zakontraktowanie Anglika jest Newcastle United, które złożyło już nawet pierwszą ofertę za zawodnika. Propozycja włodarzy Srok opiewa na 16 milionów funtów. Klub z St James’ Park musi jednak liczyć się z konkurencją w postaci Liverpoolu, Chelsea oraz Bayernu Monachium.

James Trafford, który był w szerokiej kadrze reprezentacji Synów Albionu na mistrzostwa Europy, na przestrzeni ostatniej kampanii rozegrał 28 meczów, wpuścił 62 gole i zachował 2 czyste konta. Portal “Transfermarkt” wycenia cenionego golkipera na 18 milionów euro. Umowa rosłego bramkarza z Burnley obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.