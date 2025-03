Juventus chce nowego defensora! Młody talent z Serie A na celowniku

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus celuje w Coppolę, który błyszcze w Hellas Werona

Diego Coppola od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją Juventusu, a poniedziałkowy mecz z Hellasem Verona, wygrany przez drużynę Thiago Motty 2:0, tylko utwierdził klub w przekonaniu o jego potencjale. Włoski defensor ma za sobą bardzo udany sezon i przyciąga uwagę czołowych klubów Serie A.

Jak donosi “IlBianconero.it”, Juventus widzi w Coppoli idealnego kandydata do wzmocnienia defensywy, szczególnie w kontekście nadchodzących Klubowych Mistrzostw Świata. W tym turnieju Bianconeri mogą mieć ograniczone opcje w obronie – Gleison Bremer i Juan Cabal zmagają się z kontuzjami, a przyszłość Renato Veigi pozostaje niepewna, gdyż jego wypożyczenie z Chelsea wygasa po sezonie. Dlatego letnie okno transferowe, w szczególności jego specjalna faza na początku czerwca, może być kluczowe w realizacji tego transferu.

Jeszcze kilka miesięcy temu Verona wyceniała Coppolę na około 6 milionów euro, jednak jego znakomite występy sprawiły, że kwota ta wzrosła do 12-15 milionów euro. Jeśli obrońca utrzyma formę, jego wartość może jeszcze wzrosnąć, co zmusza Juventus do szybkich działań, aby uniknąć rywalizacji z innymi klubami.

Coppola to środkowy obrońca mierzący 191 cm wzrostu, wyróżniający się siłą fizyczną i świetną grą w powietrzu. Jego dojrzałość taktyczna i umiejętność czytania gry sprawiają, że jest gotowy na wyzwania w czołowym klubie. Dodatkowo poprawił swoje umiejętności w rozegraniu, co czyni go jeszcze bardziej wartościowym w nowoczesnym futbolu.